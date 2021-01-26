Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı

26.01.2021 18:52

Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı Kayseri'de 8 araç ve bir elektrikli motosikletin karıştığı facia gibi zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de 8 araç ve bir elektrikli motosikletin karıştığı facia gibi zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İstasyon caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 38 TB 967 plakalı Opel marka otomobil ile 40 LC 965 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından seyir halinde olan 38 AAY 176 plakalı Citroen marka otomobil, 38 EH 656 plakalı marka otomobil, 38 AEN 168 plakalı Renault marka otomobil ve 38 AB 032 plakalı otobüs de çarpıştı. 38 AEN 168 plakalı otomobil otobüs ile öndeki otomobil arasında sıkışarak ezildi. Otobüsün arkasında bulunan 38 NH 841 plakalı otomobil, park halinde olan 34 TA 6124 plakalı araç ile otobüs arasına sıkışırken, bir elektrikli motosiklet de otobüse arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, araçlar da kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürülürken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvelik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı
Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı
Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı
Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı

Kocasinan, Otomobil, Kayseri, Opel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:16
G.Saray'ın anlaştığı Mostafa Mohamed'in olay yaratan görüntüleri! Rakibini tekme tokat dövdü G.Saray'ın anlaştığı Mostafa Mohamed'in olay yaratan görüntüleri! Rakibini tekme tokat dövdü         
19:00
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor         
17:47
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi         
17:38
Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı         
17:16
9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti         
16:35
Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı         
16:19
Koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü! Kentin kuzeyi kırmızı, güneyi yeşile büründü Koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü! Kentin kuzeyi kırmızı, güneyi yeşile büründü         
15:50
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler         
14:51
Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim         
14:08
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 19:48:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 9 araç birbirine girdi, cadde savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei