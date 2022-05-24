Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide meydana gelen kazada, 38 AGD 439 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. - KAYSERİ