Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 2 ağır yaralı

24.05.2022 19:05

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide meydana gelen kazada, 38 AGD 439 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. - KAYSERİ

Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 2 ağır yaralı

YORUMLAR
500
AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 01:20:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement