Son Dakika Haberleri: Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

50 dakika önce

Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiKAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Böke Mahallesi mevkiinde D.Ş. yönetimindeki 38 TR 082 plakalı otomobil ile F.T. idaresindeki 38 FT 493 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada şarampole yuvarlanan 38 FT 493 plakalı otomobilde bulunan M.T., A.T. ile G.T. olay yerinde hayatını kaybederken aynı otomobildeki F.T. ile D.T. ile diğer otomobilde bulunan D.Ş. ile M.Ş. sıkıştıkları yerden yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
Tomarza, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:09:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]