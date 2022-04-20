Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı

20.04.2022 18:05

Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı Ekiplerin suyun altındaki araçta araması sürüyor Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kızılırmak'a uçtu.

Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı

Ekiplerin suyun altındaki araçta araması sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kızılırmak'a uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ankara yolu Yemliha Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak'a uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suya inerek karı koca olduğu öğrenilen 2 cenazeyi aracın içerisinden çıkardı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı
Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı
Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı
Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı
Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı
Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı
Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı
Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı

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Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu! Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de feci kaza: Irmağa uçan otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
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