Kayseri'de feci kaza: Tır kağıt gibi ezildi - Son Dakika

- Kayseri'de feci kaza: Tır kağıt gibi ezildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kağıt gibi ezildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 SEU 13 plakalı medikal malzeme taşıyan tır, trafik ışıklarında bekleyen 33 AJF 202 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 33 AJF 202 plakalı tır, önünde bekleyen 38 EB 506 plakalı kamyonete ve 38 LH 666 plakalı kamyona çarptı. Kazada 16 SEU 13 plakalı tırın sürücüsü yaralanırken, orta refüje savrulan tır da kağıt gibi ezildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.