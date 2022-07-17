Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı

Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı yolcu otobüsü Sivas- Kayseri Karayolu Sultanhanı mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

YOLCULAR OTOBÜS CAMI KIRILARAK TAHLİYE EDİLDİ

Kazada çok sayıda yolcu yaralanırken bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.

KAZA YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı. Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;