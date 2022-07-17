Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı

17.07.2022 08:16

Sivas-Kayseri karayokunda seyahat eden bir yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada çok sayıda kişi yaralanırken mahsur kalan yolcular da otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.

Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı yolcu otobüsü Sivas- Kayseri Karayolu Sultanhanı mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

YOLCULAR OTOBÜS CAMI KIRILARAK TAHLİYE EDİLDİ

Kazada çok sayıda yolcu yaralanırken bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.

Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

KAZA YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı. Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
YORUMLAR
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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı - Son Dakika
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