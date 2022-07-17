Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı yolcu otobüsü Sivas- Kayseri Karayolu Sultanhanı mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada çok sayıda yolcu yaralanırken bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.
Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı. Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı - Son Dakika