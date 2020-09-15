Kayseri'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı - Son Dakika

Kayseri'de bir okulda görevli öğretmenler, öğrencilerin daha ferah temiz bir ortamda öğrenim görmesi için okulu boyadı.

Merkez Hacılar İlçesinde Feyyaz Mercan İlkokulu'nun 60 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul müdürü ve 5 öğretmen temin ettikleri malzemelerle okulun duvarlarını boyadı.

Okul Müdürü Sadık Temizyürek, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrencilerin okullarına hasret kaldığını, bu süreçte öğrencilere güzel bir ortam hazırlamak için bu uygulamayı yaptıklarını söyledi.

Okulda görev yapan öğretmenlerle okulun duvarlarını farklı renklerde boyayarak öğrencilere rengarenk bir ortam hazırladıklarını aktaran Temizyürek, "Sağ olsun öğretmenlerimizle birlikte okulu el birliği ile güzelleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın iyi bir okulda eğitim öğretim almaları. Boya fikrini öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk, ekip ruhu içerisinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizi güzel bir ortamda karşılayalım istedik. Cıvıl cıvıl bir okul olsun istedik, onun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.