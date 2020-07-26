Kayseri'de Fen Lisesi öğrencilerinden uluslararası başarı - Son Dakika

Kayseri'de Fen Lisesi öğrencilerinden uluslararası başarı
KAYSERİ'de Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencileri, 30 ülkenin 54 takımla katıldığı 'COMAP Uluslararası Matematiksel Modelleme Yarışması'nda onur ödülü aldı.
KAYSERİ'de Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencileri, 30 ülkenin 54 takımla katıldığı 'COMAP Uluslararası Matematiksel Modelleme Yarışması'nda onur ödülü aldı.
Türkiye'de 123 matematik takımı arasından birinci seçilen Osman Ulubaş Fen Lisesi Matematik Takımı, öğrencilerin matematik alanındaki becerilerini ölçmek amacıyla dünya çapında düzenlenen 'COMAP Uluslararası Matematiksel Modelleme Yarışması'na katıldı. 4 kişilik matematik takımı, 30 ülkeden 54 takımın katıldığı yarışmada onur ödülü almaya hak kazandı.Osman Ulubaş Fen Lisesi Okul Müdürü İsmail Kaya, öğrencileri adına gurur duyduklarını belirterek, "2019 Ekim ayında bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu ilgili yazı gereğince uluslararası alanda Matematiksel Modelleme Yarışması düzenlendi. O tarihten itibaren 4 öğrencimiz okul takımı oluşturdu. Matematik öğretmenimiz nezaretinde uzun bir çalışma dönemi gerçekleştirdikten sonra takım halinde Türkiye şampiyonu oldular. Ülkemizi uluslararası yarışmada temsil ettiler. Yoğun çalışma sonucunda açıklanan sonuca göre öğrencilerimiz dünya şampiyonasında mansiyon ve onur ödülü almaya hak kazandılar. Bu, ülkemiz açısından fevkalade büyük bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen öğretmen Ergün Erdoğan'ı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:55
Kaynak: DHA
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