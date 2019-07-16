Son Dakika Haberleri: Kayseri'de FETÖ'den 21 kişi adliyede (2)
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Kayseri'de FETÖ'den 21 kişi adliyede (2)

6 saat önce

13'Ü TUTUKLANDIKayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de FETÖ'den 21 kişi adliyede (2), System.String[]

13'Ü TUTUKLANDI
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise yeniden sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:15 Kaynak: DHA
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