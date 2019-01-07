Kayseri'de Fetö'den 4 Tutuklama
1 saat önce
Kayseri'de FETÖ'nün mahrem imamları ile iletişim kurdukları ve askeri öğrenciyken ilişikleri kesildiği belirlenerek gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kayseri
'de FETÖ'nün mahrem imamları ile iletişim kurdukları ve askeri öğrenciyken ilişikleri kesildiği belirlenerek gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerindeki sabit hatlardan TSK
mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından arandıkları anlaşılan ve askeri öğrenci iken ilişkileri kesilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.G., Y.D., O.F.A. ve U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:25 Kaynak: İHA
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