Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı

27.05.2022 16:19
Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M., Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:23:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement