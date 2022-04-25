Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

25.04.2022 15:58
Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Şanlıurfa ağır ceza ilamat masasının kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm bulunan A.Y.'nin kentte olduğu belirlendi. Melikgazi ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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