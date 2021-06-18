Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanıklar O.U. ve M.Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay, sanık K.İ'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar O.U. ve M.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanık K.İ'nin ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar K.İ, O.U. ve M.Ş. ile avukatları hazır bulundu.

Kayseri 'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 3 sanık, çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

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