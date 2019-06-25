Kayseri'de FETÖ gözaltısı
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:41 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, geçmişte terör örgütüyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunan S.Y. yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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