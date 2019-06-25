Son Dakika Haberleri: Kayseri'de FETÖ gözaltısı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de FETÖ gözaltısı

27 dakika önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ gözaltısı, System.String[]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, geçmişte terör örgütüyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunan S.Y. yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:41 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de FETÖ gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]