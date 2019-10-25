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Kayseri'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

1 saat önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Kayseri'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon, System.String[]

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, FETÖ soruşturması kapsamında 15 ilde aranan ve firari durumda bulunan 41 şüpheliden Kayseri'deki örgüte ait hücre evlerinde gözaltına alınan 35'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 10'u haklarında soruşturma yürütülen illerdeki emniyet müdürlüklerine teslim edildi.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri merkezli, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman'da yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 41 şüpheliden aralarında daha önce meslekten ihraç edilmiş asker, polis, öğretmen, sağlık personeli, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanın da bulunduğu 35'i, Kayseri'de örgüte ait hücre evlerinde önceki gün gözaltına alınmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgüt evini kullandıkları, talimatlar doğrultusunda yerlerini belli etmemek için evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik ve doğal gaz gibi abonelikleri de kendi üzerilerine yapmadıkları ve komşularından isimlerini gizledikleri öğrenilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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