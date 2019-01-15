Kayseri'de Fetö'nün Mahrem Asker Yapılanmasından 12 Kişi Adliyeye Çıkarıldı
1 saat önce
Kayseri'de FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 12 kişi adliyeye çıkarıldıKAYSERİ - Kayseri merkezli 19 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, gözaltına alınan 26 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.
Kayseri
'de FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 12 kişi adliyeye çıkarıldı
KAYSERİ - Kayseri merkezli 19 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, gözaltına alınan 26 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK
mensuplarından sorumlu mahrem imamlar
tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari
, Kars
, Ağrı
, Şırnak
, Batman
, Tunceli
, Çanakkale
, Bursa
, Eskişehir
, İzmir
, Konya
, Antalya
, Ankara
, Kırıkkale
, Şanlıurfa
, Hatay
, Samsun
ve Sivas
'ta eş zamanlı operasyon yapıldı.
Geçen hafta gözaltına alınanlardan 12'si Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Dün ise adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:20 Kaynak: İHA
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