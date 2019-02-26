Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö'nün Mahrem İmamına, 2 Yıl 2 Ay 7 Gün Hapis

Kayseri'de Fetö'nün Mahrem İmamına, 2 Yıl 2 Ay 7 Gün Hapis

19 dakika önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında örgütün mahrem imamı olduğu suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Eyüp D.'ye, 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetö'nün Mahrem İmamına, 2 Yıl 2 Ay 7 Gün Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında örgütün mahrem imamı olduğu suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Eyüp D.'ye, 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Eyüp D., avukatı ve yakınları ile katıldı. Eyüp D. son savunmasında örgütün nihai amacını bilmediğini ve devlete, millete zararlı hiçbir faaliyet içinde bulunmadığını ileri sürdü. Sanık, "Bilmeden ve istemeden bu örgütün faaliyetlerine katkı sağladıysam, özür diliyorum. Yaptıklarım suç teşkil ediyorsa, etkin pişmanlıktan yararlanmak ve en az cezayı almak istiyorum. Örgüt içerisinde olduğu belirtilen ve bana sorulan 100 kişiden 60'ını teşhis ettim. Bu kişiler hakkında tüm bildiklerimi mahkemenize samimiyetle anlattım" dedi.

Mahkeme, Eyüp D.'ye 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan önce 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ardından cezayı etkin pişmanlık hükümleri uygulayarak, 2 yıl 2 ay 7 güne indirdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:08 Kaynak: DHA

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