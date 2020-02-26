Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 1 muvazzaf astsubay ile askeri okullardan atılan 4 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.