Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon

6 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon, System.String[]

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1 muvazzaf astsubay ile askeri okullardan atılan 3 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Askeri okuldan atılan firari bir öğrencinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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