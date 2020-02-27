Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Kayseri'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Kayseri'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1 muvazzaf astsubay ile askeri okullardan atılan 3 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan muvazzaf astsubay ile eski askeri öğrencilerinden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Askeri okuldan atılan firari bir öğrencinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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