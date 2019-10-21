Son Dakika Haberleri: Kayseri'de FETÖ'nün 'Yeni Güncel Yapı'sına operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de FETÖ'nün 'Yeni Güncel Yapı'sına operasyon

Kayseri'de FETÖ'nün 'Yeni Güncel Yapı'sına operasyon

1 saat önce

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yeni Güncel Yapı'sına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kayseri'de FETÖ'nün 'Yeni Güncel Yapı'sına operasyon, System.String[]

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yeni Güncel Yapı'sına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yeni Güncel Yapısı'nda yer aldıkları belirlenen 26 şahsa 12 Temmuz tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Soruşturmanın devamında, alınan ifadeler ve dosya tetkiklerinde açık kimlikleri tespit edilen ve aktif FETÖ faaliyetlerinde bulundukları değerlendirilen Kayseri'de bulunan 4 kişi ve İstanbul'da bulunan bir kişinin yakalanması için bu gün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:12 Kaynak: İHA
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