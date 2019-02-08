Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları ileri sürülen ve 'ByLock' kullandıkları belirlenen İbrahim K. ve Umut Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli 2 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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