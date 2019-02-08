Kayseri'de Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları ileri sürülen ve 'ByLock' kullandıkları belirlenen İbrahim K. ve Umut Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli 2 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
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