Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Operasyonu: 26 Gözaltı

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 26 Gözaltı

38 dakika önce

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Kayseri'de 26 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 26 Gözaltı, System.String[]
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Kayseri'de 26 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen operasyonda, Kayseri'de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:24 Kaynak: DHA

Ankara, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:02:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Operasyonu: 26 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]