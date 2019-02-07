Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

27 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütü üyesi şahıs ve şirketlerle bağlantısı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütü üyesi şahıs ve şirketlerle bağlantısı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK raporu doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıslar ve irtibatlı şirketlere para transferi yaptıkları tespit edilen bilgisayar yazılım şirketinin sahipleri E.O., İA gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ/PDY iltisaklı olan B.S. ve S.A. da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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