Kayseri'de Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı
27 dakika önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütü üyesi şahıs ve şirketlerle bağlantısı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütü üyesi şahıs ve şirketlerle bağlantısı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK raporu doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıslar ve irtibatlı şirketlere para transferi yaptıkları tespit edilen bilgisayar yazılım şirketinin sahipleri E.O., İA gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ/PDY iltisaklı olan B.S. ve S.A. da yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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