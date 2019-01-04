Kayseri'de Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde, kontörlü telefondan 'TSK
personelinden sorumlu mahrem imamlar
' tarafından arandıkları belirlenen ve askeri öğrenciyken ilişkileri kesilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul
ve Denizli
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden O.F.A., Y.D., A.G., T.T. ve E.G. gözaltına alındı. Ü.B., F.Ç. ve A.C.'nin yakalanması çalışmalar sürdürülürken, soruşturma kapsamında 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete çağırıldı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:31 Kaynak: DHA
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