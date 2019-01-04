Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde, kontörlü telefondan 'TSK personelinden sorumlu mahrem imamlar' tarafından arandıkları belirlenen ve askeri öğrenciyken ilişkileri kesilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden O.F.A., Y.D., A.G., T.T. ve E.G. gözaltına alındı. Ü.B., F.Ç. ve A.C.'nin yakalanması çalışmalar sürdürülürken, soruşturma kapsamında 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete çağırıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:31 Kaynak: DHA

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