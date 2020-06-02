Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç astsubay, aktif görevde öğretmen ile ev hanımının da olduğu çeşitli mesleklerden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i "ev hapsi" olmak üzere 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu