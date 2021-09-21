Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda eski askeri öğrenci 7 kişinin 'mahrem imamları' tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edildi Şüpheliler sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, polis merkezine götürüldü.

Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük