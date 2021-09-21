Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, eski askeri öğrenci 7 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda eski askeri öğrenci 7 kişinin 'mahrem imamları' tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edildi Şüpheliler sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
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