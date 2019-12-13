Kayseri'de fetö operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de fetö operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de fetö operasyonu 8 gözaltı

6 saat önce

Kayseri'de FETÖ operasyonu 8 gözaltıKAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu 8 gözaltı

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kayseri merkezli Ankara, Aydın ve Manisa'da FETÖPDY'nin adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda operasyonel hatlar üzerinden 'mahrem imamlar' ile iletişim içinde oldukları belirlenen Adalet Bakanlığı personeli 8 kişi gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kayseri'de fetö operasyonu 8 gözaltı

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon
Tefecilere 'hanımağa' operasyonu İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
22:03 Kaçak ocakta ölen Afgan gencin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
22:02 Şili'de orman yangınları nedeniyle kırmızı alarm verildi - Son Dakika
22:01 Ankara Devlet Tiyatrosu Malatya'da "Leyla ile Mecnun" oyununu sahneledi - Son Dakika
22:00 Bakan Kasapoğlu, başarılı sporculara ödül verdi - Son Dakika
21:58 İstanbul'da yeditepe huzur denetimleri -3 - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:09:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de fetö operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]