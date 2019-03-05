Kayseri'de Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri
'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından sabah saatlerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A., S.A., M.A. ve G.A. gözaltına alındı. Şüpheliler Sivas'a gönderildi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:59 Kaynak: DHA
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