Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından sabah saatlerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A., S.A., M.A. ve G.A. gözaltına alındı. Şüpheliler Sivas'a gönderildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:59 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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