Kayseri'de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Haziran'da FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, firari örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak kullanılan evlerde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmenin de olduğu 7 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.