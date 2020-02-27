Kayseri'de fetö operasyonunda 4 kişi adliyede - Son Dakika
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Kayseri'de fetö operasyonunda 4 kişi adliyede

6 saat önce

Kayseri'de FETÖ operasyonunda 4 kişi adliyedeKAYSERİ'de, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de FETÖ operasyonunda 4 kişi adliyede

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt içi iletişim kapsamında sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları belirlenen 1 muvazzaf astsubay, Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrencinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şüphelilerden 4'ü yakalanırken, firari olan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de fetö operasyonunda 4 kişi adliyede

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:29 Kaynak: DHA
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