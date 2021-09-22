Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerinin de bulunduğu farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu biri kadın 5 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda, sahte kimlikler ve polis telsizi ele geçirildi.

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