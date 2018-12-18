Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle iş adamı A.İ. ile daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen M.C. ve mühendis H.D. hakkında yakalama kararı verdi.

Şüpheliler, Malatya'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin "Trump, Gülen'in İadesi İçin Çalışıyor" Açıklamasına Beyaz Saray'dan Yanıt: Taahhüt Etmedi FETÖ'cü Darbeciler Rehin Aldıkları Askerleri Canlı Kalkan Yapmış

Baldızını Öldürüp, Gömdüğü Ortaya Çıkan Enişte İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 99. Yıl Dönümü Dolayısıyla Düzenlenen Koşuda Bazı Sporcular Bayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:08:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]