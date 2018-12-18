Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle iş adamı A.İ. ile daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen M.C. ve mühendis H.D. hakkında yakalama kararı verdi.
Şüpheliler, Malatya
'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Kayseri'ye getirildi.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:31 Kaynak: AA
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