Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı yakalandı.

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine ve örgütle irtibatlı şirketlere para transferi yaptığı öne sürülen bilgisayar yazılım şirketi sahipleri E.O. ve İ.A. ile örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen B.S. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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