Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu
2 saat önce
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı yakalandı.
Kayseri
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı yakalandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine ve örgütle irtibatlı şirketlere para transferi yaptığı öne sürülen bilgisayar yazılım şirketi sahipleri E.O. ve İ.A. ile örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen B.S. ve S.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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