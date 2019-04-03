Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri emekli, 4'ü muvazzaf 5 asker gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri emekli, 4'ü muvazzaf 5 asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının düzenlediği sohbetlere katıldıkları iddia edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen emekli asker Ş.B. ile muvazzaflar A.K, E.C, A.D. ve A.C, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:13 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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