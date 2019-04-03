Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltıKAYSERİ - Kayseri polisi, haklarında örgüt adına düzenlenen sohbete katıldıkları şeklinde beyanlar bulunan 1'i emekli 4'ü muvazzaf askeri personeli düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Kayseri
'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri polisi, haklarında örgüt adına düzenlenen sohbete katıldıkları şeklinde beyanlar bulunan 1'i emekli 4'ü muvazzaf askeri personeli düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, haklarında örgüt adına düzenlenen sohbete katıldıkları şeklinde beyanlar bulunan 1'i emekli 4'ü muvazzaf askeri personel olan Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C.'yi gözaltına aldı.
Kayseri Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:43 Kaynak: İHA
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