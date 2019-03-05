Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu: 9 Gözaltı

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu: 9 Gözaltı

28 dakika önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca 7, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri'de 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, O.E, N.T, İ.Y, F.G, F.A.K, A.A, S.A, M.A. ve G.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:15 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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