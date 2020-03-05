Kayseri'de FETÖ sanığı

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına ilişkin davada yargılanan iki sanık, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanık Yücel Y. ve avukatı hazır bulundu, sanık Mehmet A. ile tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Örgüte ait okullarda öğretmen olarak görev yapan sanık Mehmet A, ByLock kullandığı, öğrencileri askeri okullara yönlendirdiği, bazı askeri öğrencilerin "mahrem imamlığını" yaptığı ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Hakkındaki tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmeyen sanık Mehmet A, "Örgütün mahrem yapılanmasında bulunmadım. Kod isim kullandığım iddiası doğru değildir. Firari değildim, yakalamam olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum, tahliye ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Yücel Y. de örgüt üyeliği suçlamasını reddederek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.K. de etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını, sanığı tanıdığını ve daha önce il dışındaki bazı askerlerden sorumlu olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yücel Y. ve Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Öte yandan, "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan emekli asker Adnan İ, yerel mahkemece verilen karanın istinaf mahkemesince bozulması üzerine yeniden yargılandı.

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Adnan İ, "Bu suçtan yargılandığım için üzüntüden kendimi yedim, bitirdim. Bu yapılanmaya karşıyım, bunu her zaman dile getirdim. ABD'deki elebaşını ve örgüt mensuplarını lanetliyorum. Mağdurum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Adnan İ'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.