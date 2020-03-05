Kayseri'de FETÖ sanığı "askeri mahrem imamlara" 8 yıl 9'ar ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de FETÖ sanığı 'askeri mahrem imamlara' 8 yıl 9'ar ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de FETÖ sanığı "askeri mahrem imamlara" 8 yıl 9'ar ay hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına ilişkin davada yargılanan iki sanık, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de FETÖ sanığı

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına ilişkin davada yargılanan iki sanık, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanık Yücel Y. ve avukatı hazır bulundu, sanık Mehmet A. ile tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Örgüte ait okullarda öğretmen olarak görev yapan sanık Mehmet A, ByLock kullandığı, öğrencileri askeri okullara yönlendirdiği, bazı askeri öğrencilerin "mahrem imamlığını" yaptığı ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Hakkındaki tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmeyen sanık Mehmet A, "Örgütün mahrem yapılanmasında bulunmadım. Kod isim kullandığım iddiası doğru değildir. Firari değildim, yakalamam olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum, tahliye ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Yücel Y. de örgüt üyeliği suçlamasını reddederek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.K. de etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını, sanığı tanıdığını ve daha önce il dışındaki bazı askerlerden sorumlu olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yücel Y. ve Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Öte yandan, "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan emekli asker Adnan İ, yerel mahkemece verilen karanın istinaf mahkemesince bozulması üzerine yeniden yargılandı.

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Adnan İ, "Bu suçtan yargılandığım için üzüntüden kendimi yedim, bitirdim. Bu yapılanmaya karşıyım, bunu her zaman dile getirdim. ABD'deki elebaşını ve örgüt mensuplarını lanetliyorum. Mağdurum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Adnan İ'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza
Kayseri'de yaşlı kadın, umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Arkadaşının tutturduğu Sayısal Loto kuponunu çalan kadın ve patronunun yargılanmasına başlandı Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:51:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de FETÖ sanığı "askeri mahrem imamlara" 8 yıl 9'ar ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]