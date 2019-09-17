Kayseri'de fetö sanığına 7 yıl 6 ay hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Mehmet E., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Mehmet E. hazır bulundu. Örgüt evlerinde kaldığını kabul eden; ancak suçsuz olduğunu öne süren Mehmet E., "2014'ten sonra içlerinde hiçbir şekilde yer almadım. Tanık beyanları da beni destekliyor. S.S. ifadesini düzeltmiştir" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet E.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci göz önüne alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.