Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası

03.11.2020 16:35
Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İ.K. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını savunan İ.K, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti İ.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçun 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda hazır bulunan polis ekibi, İ.K'yi cezaevine götürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Mahrem, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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