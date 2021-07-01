Kayseri'de FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanık M.T'ye "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık M.T'nin "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık emekli polis M.T. ile avukatı hazır bulundu.

Kayseri 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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