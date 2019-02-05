Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Sanıklarına Hapis

Kayseri'de Fetö Sanıklarına Hapis

1 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2'si tutuklu 3 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2'si tutuklu 3 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar eski subay Fırat Ş. ile eski astsubay Yusuf A. ve tutuksuz yargılanan Abdurrahman A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Yusuf A. suçlamaları kabul etmeyerek "Ardışık arama yaptığım öne sürülen telefonumu kısa süre kullandım. Orduda görevli olduğum zaman da bu hattı kullanıyordum. Tarafıma sorulan aramaları hatırlamıyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Fırat Ş. de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek "Dosyamda görüldüğü gibi örgütle hiçbir bağlantım yok. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan Abdurrahman A. da savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini kaydederek "Yazılı savunmama ekleyeceğim bir şey yok. Adaletinize güveniyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Fırat Ş. ve Yusuf A'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Abdurrahman A'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Fırat, Kayseri, Güncel
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