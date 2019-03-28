Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri'de Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

36 dakika önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 4 sanıktan ikisine 2 yıl 1 ay, ikisine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 4 sanıktan ikisine 2 yıl 1 ay, ikisine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar esnaf Mehmet Argunlar ve Muzaffer Mete ile emekli polis Hacı Osman Tokgöz ile avukatları hazır bulundu. Sanık ihraç polis Mustafa Kalın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanıklar Argunlar ve Mete, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen sanık Tokgöz de iddiaları kabul etmedi.

Örgütün sohbetlerine katılmadığını öne süren Tokgöz, "FETÖ'yü lanetliyorum. Sizin karşınızda bu suç ile bulunmaktan hicap duyuyorum." dedi.

"SAY" kodu ile derecelendirilen diğer sanık Kalın da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u cep telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını öne süren Kalın, "Meslekten ihraç olduktan sonra memleketim Yozgat'a gittim. Kaçak değildim, bayram olduğu için yakalanırım diye gidip teslim olmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kalın ve Tokgöz'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis, Argunlar ve Mete'ye ise "örgüte yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Kalın'ın tutukluluğunun devamına da hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:05 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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