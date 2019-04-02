Kayseri'de Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanıktan 5'ine, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanıktan 5'ine, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen Sabır Bulut ile tutuksuz sanıklar Özhan A, Erhan Ş, Ahmet D.D, İsmail K. ve Betül Y. ile avukatları hazır bulundu.



Sanık Bulut, esasa ilişkin savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u indirmediğini, kullanmadığını ve yazışmaları kendisinin yapmadığını öne sürdü.



Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını savunan Bulut, aynı örgüt kapsamında yargılanan eşinin beraat ettiğini belirterek, kendisi de aynı talepte bulundu.



Kapatılan Melikşah Üniversitesi eski çalışanı sanık muhasebeci Erhan Ş. de örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.



Etkin pişmanlıkta bulunan askeri öğrenciler İsmail K. ve Ahmet D. D, örgüte ne zaman katıldıklarını, örgütte geçirdikleri süre, kullandıkları kod ismi ve bu süre zarfında irtibat halinde oldukları örgüt mensuplarını teşhis ettiklerini belirterek beraatlarını istedi.



Sanıklardan stajyer avukat Betül Y. ise ByLock ve Bank Asya iddialarını kabul etmedi. Masum olduğunu öne süren Betül Y, "Bilerek ve isteyerek hiçbir örgüte yardım etmedim. Babam da tutuklu. Örgüt en çok ailemi mağdur etmiştir. Beraatimi istiyorum." dedi.



Sanık Özhan A. da kapatılan Zaman gazetesine abone olmadığını ve okumadığını savunarak beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Sabır Bulut'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, sanık Erhan Ş'ye 2 yıl 1 ay, sanıklar Ahmet D.D, İsmail K. ve Betül Y'ye 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi. Sanık Özhan A'nın da aynı suçtan delil yetersizliğinden beraatine hükmedildi.



Sanıklar Ahmet D. D, İsmail K. ve Betül Y'ye verilen cezaların hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren heyet, sanık Bulut'un da tahliyesini kararlaştırdı.

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