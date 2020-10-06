Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de FETÖ/PDY davasında ayrı ayrı yargılanan 3 sanıktan ikisi hapisle cezalandırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar R.E.Y, Y.U. ve S.M. ile avukatları hazır bulundu.

Gizli tanık "Garson"dan elde edilen hafıza kartı bilgilerine göre, FETÖ'ye bağlılığı bulunan ancak belli konularda eksiği olan kişilerin bulunduğu "EA" koduyla derecelendirilen ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan daha önce Erzurum'da kaymakam korumalığı yapan sanık eski polis R.E.Y, etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını belirterek, beraatini istedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin eksik yargılama nedeniyle bozarak, yerel mahkemeye gönderdiği dosya kapsamında yeniden yargılanan sanık Y.U. da bildiklerini anlattığını ve pişman olduğunu dile getirerek, beraat talebinde bulundu.

Binbaşıya beraat

Aynı mahkemede yargılanan ve şu anda açıkta olan sanık binbaşı S.M. ise örgütün mahrem imamları ile 2012-2015 yılları arasında ankesörlü telefonlardan ardışık arama ile iletişim kurduğu iddialarını reddetti.

26 yıllık meslek hayatı boyunca ülkesine hizmet ettiğini savunan sanık S.M, "Terörist değilim. FETÖ/PDY terör örgütü ile hiçbir irtibatım yoktur. Üniformamı biran önce giymek ve mesleğimde terfi etmek istiyorum. Ailem mağdur oldu. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık R.E.Y'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Heyet, aynı suçtan yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanık Y.U'ya 3 yıl 9 ay hapis cezası verirken, sanık S.M'nin ise oy çokluğu ile beraatine hükmetti.