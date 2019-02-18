Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Soruşturmasında 13 Şüpheli Adliyede

Kayseri'de Fetö Soruşturmasında 13 Şüpheli Adliyede

36 dakika önce

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 eski komiser yardımcısından 13'ü adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de Fetö Soruşturmasında 13 Şüpheli Adliyede, System.String[]
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında  Kayseri'de gözaltına alınan 26 eski komiser yardımcısından 13'ü adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Kayseri'de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişiden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Diğer 13 kişinin sorgusu devam ediyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:31 Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri, Güncel
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