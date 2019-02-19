Kayseri'de Fetö Soruşturmasında 13 Şüpheli Adliyede
36 dakika önce
Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonu kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 eski komiser yardımcısından 13'ü daha adliyeye sevk edildi.
Ankara
merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonu kapsamında Kayseri
'de gözaltına alınan 26 eski komiser yardımcısından 13'ü daha adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Kayseri'de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişiden 13'ü dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan diğer 13 şüpheli de bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:27 Kaynak: DHA
Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı!
Cinsel Saldırı İddialarıyla İlgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi
Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek