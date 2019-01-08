Kayseri'de Fetö Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde, kontörlü telefondan 'TSK personelinden sorumlu mahrem imamlar' tarafından arandıkları belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Askeri öğrenciyken ilişkileri kesilen şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden A.G., Y.D., O.F.A. ve U.K tutuklanırken, F.Ş., E.G., Ü.B., A.K. ve T.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



- Kayseri

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