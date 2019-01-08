Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Fetö Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

39 dakika önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kayseri'de Fetö Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde, kontörlü telefondan 'TSK personelinden sorumlu mahrem imamlar' tarafından arandıkları belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Askeri öğrenciyken ilişkileri kesilen şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden A.G., Y.D., O.F.A. ve U.K tutuklanırken, F.Ş., E.G., Ü.B., A.K. ve T.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki

Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:19:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]