Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Şüphelisi 12 Asker Adliyede

Kayseri'de Fetö Şüphelisi 12 Asker Adliyede

53 dakika önce

KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de Fetö Şüphelisi 12 Asker Adliyede, System.String[]
KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 19 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 21'i muvazzaf, 3'ü ihraç, 1 açıkta ve 1 emekli olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün de geriye kalan 12 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

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