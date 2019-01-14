Kayseri'de Fetö Şüphelisi 14 Astsubay Adliyede
29 dakika önce
KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 23 astsubaydan 14'ü adliyeye sevk edildi.
KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 23 astsubaydan 14'ü adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 19 ilde operasyon yapıldı. Kayseri ile birlikte Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 muvazzaf, 2 ihraç, 1 açıkta ve 1 emekli olmak üzere toplam 23 astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki sorgularının tamamlanması ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 9 şüphelinin sorgusu ise emniyette sürüyor.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:39 Kaynak: DHA
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