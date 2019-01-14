Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Şüphelisi 14 Astsubay Adliyede

Kayseri'de Fetö Şüphelisi 14 Astsubay Adliyede

29 dakika önce

KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 23 astsubaydan 14'ü adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de Fetö Şüphelisi 14 Astsubay Adliyede, System.String[]
KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 23 astsubaydan 14'ü adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 19 ilde operasyon yapıldı. Kayseri ile birlikte Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 muvazzaf, 2 ihraç, 1 açıkta ve 1 emekli olmak üzere toplam 23 astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki sorgularının tamamlanması ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 9 şüphelinin sorgusu ise emniyette sürüyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:39 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Tarihçi Talha Uğurluel, FETÖ'cü Olmadığını Kanıtlamak İçin Eşi ile Diskoda Tanıştığını Söyledi Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi

Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor 6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:08:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Fetö Şüphelisi 14 Astsubay Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]